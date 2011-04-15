На курорте Роза Хутор построят смотровую площадку. Об этом сообщила Главгосэкспертиза России, которая повторно рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов инфраструктуры горнолыжного курорта.



По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Проектом, рассмотренным Главгосэкспертизой России, предусмотрено строительство вблизи горной олимпийской деревни предприятия быстрого питания на горнолыжной трассе В2. Цокольный этаж трёхэтажного здания общей площадью 806.6 кв. м. будет отведён под буфет и производственные помещения. На первом этаже расположат рецепцию, бильярдную и гардероб, на втором - закрытую смотровую площадку, открытые балконы и террасу. Стены и потолки планируется обшить деревянными панелями, а полы выложить массивной доской и керамогранитной плиткой.



В здании будут созданы все необходимые условия для комфортного пребывания и удобного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.



Строительство будет осуществляться за счёт средств застройщика ООО "Обер Хутор".



Российский круглогодичный горный курорт Роза Хутор, где в 2014 году проводились соревнования XXII зимних Олимпийских игр по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу, расположен в Адлерском районе Сочи на берегах реки Мзымта. Роза Хутор - одно из самых популярных мест в России для любителей зимних видов спорта: каждый зимний сезон курорт принимает около 1 млн посетителей. Здесь работают 28 канатных дорог, общая протяжённость горнолыжных трасс составляет 102 км, имеется 14 отелей, а также собственный пляж на черноморском побережье.



"AK&M" от 22.01.2020