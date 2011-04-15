Компания "Газпром добыча Оренбург" выполнила производственную программу 2019 года

ООО "Газпром добыча Оренбург" выполнило производственную программу 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Перевыполнение планов по добыче газа, конденсата и нефти собственными силами составили от 101.2% до 113.3%.



На 103% к плану осуществлена поставка на газоперерабатывающий завод ООО "Газпром переработка" газа Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения и давальческого сырья. На 117.5% выполнено задание по транспортировке газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, на 106.1% — стабильного конденсата, на 104% — этановой фракции.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 22.01.2020