В.Путин освободил И.Краснова от должности зампредседателя Следственного комитета РФ

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта юстиции Игоря Краснова от должности заместителя председателя Следственного комитета РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



Указ вступает в силу со дня его подписания.

"AK&M" от 22.01.2020