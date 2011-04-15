В.Путин освободил И.Краснова от должности зампредседателя Следственного комитета РФ

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Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта юстиции Игоря Краснова от должности заместителя председателя Следственного комитета РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
"AK&M" от 22.01.2020