Уровень газификации Санкт-Петербурга к 1 января увеличен до 84.3%

Уровень газификации Санкт-Петербурга к 1 января 2020 года увеличен до 84.3%. Об этом сообщила пресс-служба Газпрома по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.



Компания продолжает работу, связанную с развитием и дальнейшим повышением надёжности систем газоснабжения и газораспределения в южной части города. В частности, речь идёт о перспективной газораспределительной станции (ГРС) "Санкт-Петербург" и газопроводе от неё до существующих сетей ГРС "Южная ТЭЦ", ГРС "Шоссейная" и ГРС "Московская Славянка".



Отдельное внимание стороны уделили применению природного газа на транспорте. Отмечено, что широкое использование экологичного моторного топлива является важной составляющей комфортной городской среды. Для развития инфраструктуры для заправки газомоторных автомобилей и автобусов компания и правительство города реализуют "дорожную карту" на 2019-2023 годы.



В 2019 году Газпром завершил строительство двух площадок для передвижных автогазозаправщиков - на улице Малой Балканской и Придорожной Аллее. В конце прошлого года закончено сооружение автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на улице Фучика, идёт подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. Ведётся проектирование ещё нескольких станций.



В ходе встречи был отмечен значительный масштаб взаимодействия Газпрома и промышленных предприятий города в рамках соответствующей "дорожной карты". В 2017-2019 годах объём закупок компанией высокотехнологичной продукции местных производителей составил около 100 млрд руб. В настоящее время Газпром продолжает анализ предложений со стороны научных и промышленных организаций Санкт-Петербурга по выпуску современного конкурентоспособного, в том числе импортозамещающего, оборудования и материалов, которые могут быть использованы на производственных объектах компании.



Напомним, между Газпромом и правительством Санкт-Петербурга действует соглашение о сотрудничестве. В развитие соглашения заключаются договоры о сотрудничестве. Между сторонами также подписаны соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива и "дорожная карта" проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий Санкт-Петербурга в интересах компании.



В рамках IX Петербургского международного газового форума подписана "дорожная карта" мероприятий по реализации пилотного проекта "Развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге" на 2019-2023 годы. Документ предусматривает увеличение количества газозаправочных объектов в городе до 25. Синхронно с расширением газозаправочной сети предусматривается увеличение численности парка техники на природном газе - до 2150 единиц.



В настоящее время в городе действуют восемь газозаправочных объектов Газпрома (с учётом построенных в 2019 году).



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



"AK&M" от 22.01.2020