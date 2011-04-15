В РФ разработают ГОСТ на отзыв автомототранспорта. Об этом говорится в сообщении Росстандарта по итогам совещания.



Необходимость разработки такого стандарта возникла из-за отсутствия каких-либо регулирующих документов, касающихся отзыва продукции автомобилестроения. В настоящее время есть возможность руководствоваться только ГОСТ Р ИСО 10393-2014 "Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков", который предназначен для всех групп продукции. Но в автомобильной сфере есть своя специфика, и стандарт даст определение таким понятиям, как отзывная кампания, порядок её осуществления, порядок взаимодействия автопроизводителей и дилерских центров с государственными органами и автовладельцами, определит какие нарушения должны подпадать под отзывную кампанию, а какие можно отнести к кампании по сервисному обслуживанию.



Разработкой стандарта займётся технический комитет по стандартизации "Дорожный транспорт" (ТК 056) на базе НАМИ в тесном сотрудничестве с автопроизводителями, которые примут участие в обсуждении и дадут свои предложения. Также планируется выстроить взаимодействие со Всероссийским союзом страховщиков, так как именно страховые компании наиболее сотрудничают с автовладельцами, а сегодня существует проблема с доведением информации об отзывных кампаниях до владельцев транспортных средств. Ещё одним вариантом оповещения будет занесение информации об отзывной кампании в электронный паспорт транспортного средства. Единая система отзывов автомобилей и её оформление по единообразным правилам в рамках ГОСТ позволит отрегулировать работу всей цепочки организаций, которые обеспечивают жизненный цикл транспортного средства и его соответствие требованиям технического регламента.



В 2019 году Росстандарт, являющийся органом государственного надзора за конструктивной безопасностью автомобилей, согласовал 139 программ мероприятий по предотвращению причинения вреда при эксплуатации транспортных средств. Общее количество отозванных транспортных средств составило 649.594 тыс. Всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под отзыв попало более 3.5 млн транспортных средств.



Для решения задачи по информированию автовладельцев на сайте Росстандарта с 1 ноября 2019 года появился интерактивный поиск, позволяющий по VIN-номеру транспортного средства определить, подпадает ли оно под отзыв. Также для заинтересованных организаций в открытом доступе имеется весь реестр отозванных транспортных средств, размещенный в форме набора открытых данных. Это только первый этап проекта по информированию автовладельцев в режиме интерактивного поиска.



На втором этапе в 2020 году Росстандартом планируется создать сервис личного кабинета для производителей (поставщиков) транспортных средств. Автопроизводители получат инструмент для информирования Росстандарта и автовладельцев о новых отзывных кампаниях, а также для отчетности о ходе реализации программ по устранению неисправностей. Кроме того, в 2019 году Росстандарт и "Яндекс.Вертикали" подписали Соглашение, в рамках которого ведётся оперативная передача информации об отзываемых автомобилях для размещения насервисе Auto.ru.



"AK&M" от 22.01.2020