В РФ отзывают четыре автомобиля Mercedes-Benz X-Class

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 4 автомобиля Mercedes-Benz X-Class (тип 470). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые в июле 2018 года.

На некоторых автомобилях с заказанным с завода тягово-сцепным устройством с несъёмной шаровой головкой заводская табличка и общее разрешение на эксплуатацию автомобиля (ABE), напечатанное в кратком руководстве по тягово-сцепному устройству, могут содержать некорректные данные (номер одобрения типа транспортного средства, наименование производителя).



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передаётся Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах будут заменены заводская табличка и краткое руководство по тягово-сцепному устройству.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 22.01.2020