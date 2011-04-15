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В Испании закрыт аэропорт Аликанте (ALC). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
В девяти провинциях страны введён "красный" уровень опасности в связи с прохождением холодного фронта. Сообщается о четырёх погибших. В школах отменены занятия, перекрыты дороги.
Аэропорт Аликанте расположен в 10 км к юго-западу от одноимённого города, в центре провинции Аликанте на востоке Испании, в 3 км от Средиземного моря.
"AK&M" от 22.01.2020