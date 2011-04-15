В Израиле терминал аэропорта им. Бен-Гуриона закрыт до 23 января

В Израиле терминал 1 аэропорта имени Бен-Гуриона (TLV) в Тель Авиве закрыт до 23 января 2020 года. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Такие меры приняты в связи с проведением Всемирного форума памяти Холокоста.



В расписании авиарейсов произошли изменения.

Аэропорт имени Бен-Гуриона - международный аэропорт в Тель-Авиве, главный израильский аэропорт. Основан в 1936 году британскими властями. Находится в 14 км к юго-востоку от Тель-Авива, около города Лод. Назван в честь Давида Бен-Гуриона, первого премьер-министра страны. Ныне за аэропорт отвечает Управление аэропортов Израиля. Аэропорт является хабом для национального авиаперевозчика Израиля "Эль Аль" и для ряда других крупных авиакомпаний страны: Arkia Israel Airlines, Israir.





"AK&M" от 22.01.2020