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22/01/2020
13:10

В Израиле терминал аэропорта им. Бен-Гуриона закрыт до 23 января

В Израиле терминал 1 аэропорта имени Бен-Гуриона (TLV) в Тель Авиве закрыт до 23 января 2020 года. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

Такие меры приняты в связи с проведением Всемирного форума памяти Холокоста.

В расписании авиарейсов произошли изменения.
Аэропорт имени Бен-Гуриона - международный аэропорт в Тель-Авиве, главный израильский аэропорт. Основан в 1936 году британскими властями. Находится в 14 км к юго-востоку от Тель-Авива, около города Лод. Назван в честь Давида Бен-Гуриона, первого премьер-министра страны. Ныне за аэропорт отвечает Управление аэропортов Израиля. Аэропорт является хабом для национального авиаперевозчика Израиля "Эль Аль" и для ряда других крупных авиакомпаний страны: Arkia Israel Airlines, Israir.


"AK&M" от 22.01.2020
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