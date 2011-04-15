ЦБ пересчитал тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта

Банк России провёл расчёты страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта (ОСОПО) за причинение вреда в результате аварии на таком объекте. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Страховые тарифы устанавливаются в зависимости от типа опасного объекта, а также от факторов, влияющих на степень риска.



Проведённый анализ показал, что для всех типов опасных объектов необходимо проведение корректировки страховых тарифов. По большинству типов опасных объектов страховые тарифы могут быть снижены вплоть до 25%. В связи с этим Банк России разработал проект указания, регулирующего страховые тарифы по ОСОПО.



Проект указания также предусматривает введение тарифного коридора для всех типов опасного объекта. Как показывает практика в других видах страхования, таких как ОСАГО и обязательное страхование ответственности перевозчиков, тарифный коридор даёт возможность более гибкого применения тарифа, что способствует развитию конкуренции на рынке.



"AK&M" от 22.01.2020