Доступ к порталу госуслуг перестанет тарифицироваться с 1 марта

В России с 1 марта 2020 года перестанет тарифицироваться интернет-трафик с портала госуслуг, а также сайтов федеральных и региональных органов власти. Такое решение принято во вторник на совещании, которое провёл и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков с крупнейшими операторами связи, говорится в сообщении министерства.



В "белый список" сайтов, трафик с которых не будет тарифицироваться и на которые можно будет зайти даже при нулевом балансе, вошли портал госуслуг, сайты президента России, Правительства России, обеих палат Федерального собрания, всех федеральных органов исполнительной власти и 85 региональных правительств. Доступ к сайтам региональных министерств и департаментов через сайт регионального правительства также будет бесплатным.



Принятое решение - первый шаг в реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Бесплатный доступ к другим российским интернет-сервисам обсуждается.



"Повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня и интернет. Причём Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы, - заявил глава государства. - В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придётся платить за саму услугу связи, за интернет-трафик".



В.Путин добавил, что "высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан, создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов".



"AK&M" от 22.01.2020