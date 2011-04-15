В.Путин подписал указы о назначении министров Правительства РФ

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров Правительства РФ. Об этом говорится в материалах Кабмина.



Так, министром здравоохранения РФ назначен Михаил Мурашко, министром культуры - Ольга Любимова, министром науки и высшего образования - Валерий Фальков, министром природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин, министром промышленности и торговли - Денис Мантуров, министром просвещения - Сергей Кравцов.



Министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики решено назначить Александра Козлова, министром сельского хозяйства - Дмитрия Патрушева, министром спорта - Олега Матыцина, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Владимира Якушева, министром транспорта - Евгения Дитриха, министром труда и социальной защиты - Антона Котякова, министром финансов - Антона Силуанова, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максута Шадаева.



Помимо этого, министром экономического развития РФ решено назначить Максима Решетникова, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию. Министром энергетики РФ назначен Александр Новак.



"AK&M" от 22.01.2020