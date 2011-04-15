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22/01/2020
13:25

Правительство РФ одобрило ряд изменений в законодательство

Правительство РФ одобрило ряд изменений в законодательство. Об этом говорится в материалах Кабмина.

Так, решено одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

Также решено одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 92 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и статью 4 Федерального закона "Об автономных учреждениях"" и внести его в Госдуму.

Помимо этого, решено одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в части расширения перечня разрешённых валютных операций, а также случаев нерепатриации денежных средств" и внести его в Госдуму.

Кроме того, Правительством решено одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесённых к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.


"AK&M" от 22.01.2020
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