ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 23 января в размере 61.8343 руб. против 61.8552 руб. на 22 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



22.01.20 - 61.8552 руб.

21.01.20 - 61.4654 руб.

18.01.20 - 61.5333 руб.

17.01.20 - 61.5694 руб.

16.01.20 - 61.4328 руб.









































































































































"AK&M" от 22.01.2020