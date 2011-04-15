Правительство дало поручения по реализации послания президента

По итогам заседания Правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения в целях реализации положений послания президента РФ Федеральному Собранию. Об этом говорится в материалах Кабмина.



Так, Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено подготовить и до 20 февраля 2020 года представить в Правительство предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года.



Руководителям федеральных органов исполнительной власти - руководителям национальных проектов (программ) до 20 февраля 2020 года поручено представить в Правительство предложения по уточнению соответствующих национальных проектов (программ).



Руководителям федеральных органов исполнительной власти до 28 февраля 2020 года поручено представить в РФв установленном порядке соответствующие предложения по внесению изменений в государственные программы РФ.



"AK&M" от 22.01.2020