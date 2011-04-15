Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 января

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Банк России установил на 23 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.2699
1 Азербайджанский манат 36.4482
100 Армянских драмов 12.9293
1 Белорусский рубль 29.2264
1 Болгарский лев 35.0237
1 Бразильский реал 14.6784
100 Венгерских форинтов 20.4817
1000 Вон Республики Корея 53.0967
10 Гонконгских долларов 79.5624
10 Датских крон 91.6648
1 Доллар США 61.8343
1 Евро 68.5186
100 Индийских рупий 86.8258
100 Казахстанских тенге 16.3921
1 Канадский доллар 47.2812
100 Киргизских сомов 88.5026
10 Китайских юаней 89.5838
10 Молдавских леев 34.9346
1 Новый туркменский манат 17.6922
10 Норвежских крон 68.7950
1 Польский злотый 16.1620
1 Румынский лей 14.3334
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.3128
1 Сингапурский доллар 45.8168
10 Таджикских сомони 63.7796
1 Турецкая лира 10.4168
10000 Узбекских сумов 64.7680
10 Украинских гривен 25.4328
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.6752
10 Чешских крон 27.2746
10 Шведских крон 64.8811
1 Швейцарский франк 63.6614
10 Южноафриканских рэндов 42.6820
100 Японских иен 56.2130
"AK&M" от 22.01.2020