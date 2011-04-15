Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 января

Банк России установил на 23 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.2699

1 Азербайджанский манат 36.4482

100 Армянских драмов 12.9293

1 Белорусский рубль 29.2264

1 Болгарский лев 35.0237

1 Бразильский реал 14.6784

100 Венгерских форинтов 20.4817

1000 Вон Республики Корея 53.0967

10 Гонконгских долларов 79.5624

10 Датских крон 91.6648

1 Доллар США 61.8343

1 Евро 68.5186

100 Индийских рупий 86.8258

100 Казахстанских тенге 16.3921

1 Канадский доллар 47.2812

100 Киргизских сомов 88.5026

10 Китайских юаней 89.5838

10 Молдавских леев 34.9346

1 Новый туркменский манат 17.6922

10 Норвежских крон 68.7950

1 Польский злотый 16.1620

1 Румынский лей 14.3334

1 СДР (специальные

права заимствования) 85.3128

1 Сингапурский доллар 45.8168

10 Таджикских сомони 63.7796

1 Турецкая лира 10.4168

10000 Узбекских сумов 64.7680

10 Украинских гривен 25.4328

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.6752

10 Чешских крон 27.2746

10 Шведских крон 64.8811

1 Швейцарский франк 63.6614

10 Южноафриканских рэндов 42.6820

100 Японских иен 56.2130

"AK&M" от 22.01.2020