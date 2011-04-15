М.Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата Правительства

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата Правительства. Об этом говорится в материалах Кабмина.



В связи с утверждением новой структуры аппарата Правительства РФ первым заместителем руководителя аппарата Правительства РФ решено назначить Валерия Сидоренко, освободив его от занимаемой должности.



Светлану Андрющенко решено назначить заместителем руководителя аппарата Правительства РФ, освободив её от занимаемой должности.



Ольгу Кривонос решено назначить заместителем руководителя аппарата Правительства РФ, освободив её от занимаемой должности.



Леонида Левина решено назначить заместителем руководителя аппарата Правительства РФ, Наталью Савину - руководителем протокола председателя Правительства РФ - заместителем руководителя аппарата Правительства РФ, Эльмира Тагирова - заместителем руководителя аппарата Правительства РФ, освободив его от занимаемой должности.



Заместителем руководителя аппарата Правительства РФ решено назначить Илью Трунина, освободив его от занимаемой должности.



Заместителем руководителя аппарата Правительства РФ решено назначить Алексея Уварова, освободив его от занимаемой должности.



Заместителями руководителя аппарата Правительства РФ решено назначить Ольгу Чепурину и Игоря Шевченко.



Директором Департамента оборонно-промышленного комплекса Правительства РФ решено назначить Николая Архипова, освободив его от занимаемой должности



Директором Департамента пресс-службы Правительства РФ - пресс-секретарем председателя Правительства РФ решено назначить Белякова Бориса, директором Департамента обеспечения регуляторной политики Правительства РФ - Евгению Боженову.



Директором Департамента протокольного обеспечения Правительства РФ решено назначить Александра Валяева освободив его от занимаемой должности, директором Департамента здравоохранения и социального развития Правительства РФ - Сергея Вельмяйкина, освободив его от занимаемой должности.



Директором Департамента кадров Правительства РФ решено назначить Александра Вишнякова, директором Департамента информационных технологий Правительства РФ - Евгения Комара, директором Департамента референтуры председателя Правительства РФ - Марину Волкову, освободив её от занимаемой должности.



Руководителем секретариата председателя Правительства РФ М.Мишустина на время исполнения М.Мишустиным полномочий по данной должности решено назначить Андрея Кротова.



Директором Департамента развития международного сотрудничества Правительства РФ решено назначить Виктора Кузнецова, директором Департамента промышленности Правительства РФ - Кирилла Лысогорского, освободив его от занимаемой должности. Бориса Наконечного решено назначить директором Департамента формирования государственного оборонного заказа Правительства РФ, освободив его от занимаемой должности.



Константина Панферова решено назначить директором Департамента правового обеспечения Правительства РФ, освободив его от занимаемой должности.



Руководителем секретариата заместителя председателя Правительства РФ - руководителя аппарата Правительства РФ Д.Григоренко на время исполнения им полномочий по данной должности, решено назначить Николая Решетникова, освободив его от занимаемой должности.



Директором Департамента делопроизводства Правительства РФ решено назначить Андрея Ряховского, освободив его от занимаемой должности, директором департамента организационно-технического обеспечения деятельности Правительства РФ - Игоря Смирнова, освободив его от занимаемой должности. Директором Департамента регионального развития и инфраструктуры Правительства РФ решено назначить Максима Степанова, директором Департамента сопровождения законопроектной деятельности Правительства РФ - Павла Степанова, освободив его от занимаемой должности, директором Департамента экономического развития и финансов Правительства РФ - Василия Толоко, освободив его от занимаемой должности.



Кроме того, решено возложить временно исполнение обязанностей: директора Департамента контроля Правительства РФ на Сергея Васильева, директора Департамента культуры, национальной и молодёжной политики Правительства РФ - на Петра Скороспелова, директора Департамента по обеспечению деятельности административных органов Правительства РФ - на Сергея Проценко, директора Департамента организации проектной деятельности Правительства РФ - на Дмитрия Некрасова, директора Департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса Правительства РФ - на Ирину Антехину, директора Департамента просвещения, высшего образования и науки Правительства РФ - на Алексея Заклязьминского.



"AK&M" от 22.01.2020