М.Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда в целях реализации Послания президента Федеральному Cобранию. Об этом говорится в материалах Кабмина.



Так, Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в срок до 11 февраля поручено обеспечить внесение в Правительство проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"" (с учётом разработанных указанными федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию мероприятий послания президента РФ Федеральному Собранию).



Минтруду с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций до 11 февраля поручено обеспечить внесение в Правительство проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".



"AK&M" от 22.01.2020