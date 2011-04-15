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22/01/2020
17:20

М.Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда в целях реализации Послания президента Федеральному Cобранию. Об этом говорится в материалах Кабмина.

Так, Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в срок до 11 февраля поручено обеспечить внесение в Правительство проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"" (с учётом разработанных указанными федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию мероприятий послания президента РФ Федеральному Собранию).

Минтруду с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций до 11 февраля поручено обеспечить внесение в Правительство проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

"AK&M" от 22.01.2020
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