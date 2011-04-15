Полномочным представителем президента в СКФО назначен Ю.Чайка

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Президент России Владимир Путин подписал Указ "О полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе".
Как говорится на сайте Кремля, полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе назначен Юрий Чайка.
"AK&M" от 22.01.2020