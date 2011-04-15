В.Путин подписал указы о назначениях министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции и главы МЧС России

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции и главы МЧС России. Об этом говорится на сайте Кремля.



Так, министром внутренних дел РФ решено назначить Владимира Колокольцева, министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - Евгения Зиничева, министром иностранных дел - Сергея Лаврова, министром обороны - Сергея Шойгу, министром юстиции - Константина Чуйченко.



"AK&M" от 22.01.2020