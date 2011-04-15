Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/01/2020
14:45

В.Путин подписал указы о первом заместителе и заместителях председателя Правительства

Президент России Владимир Путин подписал указы о первом заместителе и заместителях председателя Правительства. Об этом говорится на сайте Кремля.

Так, первым заместителем председателя Правительства РФ решено назначить Андрея Белоусова, освободив его от занимаемой должности.

Заместителем председателя Правительства Российской Федерации - руководителем аппарата Правительства РФ решено назначить Дмитрия Григоренко, заместителем председателя Правительства РФ - полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе - Юрия Трутнева.

Кроме того, заместителями председателя Правительства РФ решено назначить Викторию Абрамченко, Юрия Борисова, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина, Дмитрия Чернышенко.

"AK&M" от 22.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100