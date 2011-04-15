В.Путин подписал указы о первом заместителе и заместителях председателя Правительства

Президент России Владимир Путин подписал указы о первом заместителе и заместителях председателя Правительства. Об этом говорится на сайте Кремля.



Так, первым заместителем председателя Правительства РФ решено назначить Андрея Белоусова, освободив его от занимаемой должности.



Заместителем председателя Правительства Российской Федерации - руководителем аппарата Правительства РФ решено назначить Дмитрия Григоренко, заместителем председателя Правительства РФ - полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе - Юрия Трутнева.



Кроме того, заместителями председателя Правительства РФ решено назначить Викторию Абрамченко, Юрия Борисова, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина, Дмитрия Чернышенко.



"AK&M" от 22.01.2020