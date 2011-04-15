Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/01/2020
15:23

В.Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти

Президент Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Об этом говорится на сайте Кремля.

Так, установлено, что председатель Правительства РФ имеет девять заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя Правительства РФ, заместителя председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя Правительства РФ - руководителя аппарата Правительства РФ.

Указом решено упразднить Министерство РФ по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития РФ. Установлено, что Министерство экономического развития РФ является правопреемником Министерства РФ по делам Северного Кавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.

Помимо этого установлено, что руководство деятельностью Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства осуществляет Правительство РФ; руководство деятельностью Федерального агентства по управлению государственным имуществом осуществляет Министерство финансов РФ.

"AK&M" от 22.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100