В.Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти

Президент Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Об этом говорится на сайте Кремля.



Так, установлено, что председатель Правительства РФ имеет девять заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя Правительства РФ, заместителя председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя Правительства РФ - руководителя аппарата Правительства РФ.



Указом решено упразднить Министерство РФ по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития РФ. Установлено, что Министерство экономического развития РФ является правопреемником Министерства РФ по делам Северного Кавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.



Помимо этого установлено, что руководство деятельностью Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства осуществляет Правительство РФ; руководство деятельностью Федерального агентства по управлению государственным имуществом осуществляет Министерство финансов РФ.



"AK&M" от 22.01.2020