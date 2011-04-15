Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении должности заместителя председателя Совбеза

Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Федеральный закон "О безопасности", которыми предполагается введение в структуре Совбеза новой должности - заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Об этом говорится в материалах ГД.



В минувший четверг их внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин.



В соответствии с документом, заместитель председателя Совета Безопасности будет назначаться на должность и освобождаться от неё президентом России. Также глава государства определит его полномочия.



Кроме того, законопроект обязывает заместителя председателя Совета Безопасности сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.



"AK&M" от 22.01.2020