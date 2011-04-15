Главой Стройкомплекса Москвы назначен А.Бочкарев

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



С 2010 года он руководил столичным Департаментом строительства. Теперь же главой ведомства станет его первый заместитель Рафик Загрутдинов.



Марат Хуснуллин, который ранее занимал должность вице-мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, назначен заместителем председателя Правительства России.



А.Бочкарев в 1994 году окончил Тюменский инженерно-строительный институт, в 1997-м - аспирантуру Государственной академии управления имени Серго Орджоникидзе. В том же году начал работать в компании Bechtel Corporation, участвовал в строительстве крупных объектов за рубежом. С 2006 года сотрудничал с крупнейшими российскими компаниями, а с 2010-го занимал пост руководителя Департамента строительства Москвы.



Р.Загрутдинов окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию в 1997 году. В конце 1990-х занимался экспертизой по оценке имущества, а также курировал строительство и реконструкцию объектов, расположенных на территории Казанского кремля. С 1999 года работал в комитете Республики Татарстан по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению (в дальнейшем - комитет по антикризисному управлению), а затем в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. В 2010 году он был исполняющим обязанности руководителя Департамента дорожно-мостового строительства города Москвы, а в 2011 году стал первым заместителем руководителя столичного Департамента строительства.



"AK&M" от 22.01.2020