Реконструкция Внуковского шоссе завершится до конца сентября, говорится в материалах Стройкомплекса.



Работы по реконструкции Внуковского шоссе выполнены более чем на 80%, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении.



Трасса проходит от транспортной развязки с Минским шоссе и путями Киевского направления железной дороги до Боровского шоссе в районе станции метро "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии, а также до западной окраины деревни Переделкино, где вновь соединяется с Боровским шоссе. Строительство ведёт генеральный подрядчик ООО "РСК".



"Почти на всём протяжении шоссе уложен нижний слой асфальта, обустроен тротуар, установлено наружное освещение, построен подземный пешеходный переход. При этом участок второго этапа реконструкции длиной 2.2 км уже готов к вводу", - сказал В.Жидкин.



Дорожникам предстоит уложить верхний слой асфальта, установить 10 светофоров, завершить монтаж уличного освещения, размещение шумозащитных экранов в местах жилой застройки и построить ещё один подземный переход.



В.Жидкин добавил, что весь комплекс работ включает строительство дороги от существующего Внуковского шоссе до пересечения с Боровским, продление дублёра Внуковского шоссе до границ поселка Внуково, обустройство съездов с дублёра Боровского шоссе на Минское шоссе и обратно - с Минского на дублёр Боровского шоссе, а также устройство прилегающей улично-дорожной сети.



Длина обновлённой автодороги составит 8 км. Движение планируется открыть до конца III квартала 2020 года.



"Реализация проекта позволит существенно улучшить транспортную инфраструктуру в этом районе и особенно пассажирское сообщение западной части Новой Москвы со "старой" Москвой, так как эта трасса напрямую соединит несколько пригородных железнодорожных станций и ряд населенных пунктов с Солнцевской линией метро", - пояснил В.Жидкин.



С момента присоединения новых территорий к столице в Троицком и Новомосковском округах построено более 200 км автодорог. Планируется, что к концу 2023 года этот показатель составит около 500 км.



"AK&M" от 22.01.2020