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22/01/2020
15:16

На станции МЦД-1 Лобня будут реконструированы три платформы

На станции Лобня первого маршрута Московских центральных диаметров "Белорусско-Савёловский" (МЦД-1 "Одинцово-Лобня") реконструируют три платформы, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

"Мы продолжаем совершенствовать пассажирскую инфраструктуру первых МЦД. На втором этапе реализации проекта пройдет реконструкция некоторых пассажирских станций. В рамках этой работы до 2024 года на станции Лобня не только обновят три пассажирские платформы, но и построят конкорс - распределительный зал с зоной ожидания для пассажиров", - пояснили в пресс-службе.

Станция Лобня расположена на Савёловском направлении Московской железной дороги и является конечной на МЦД-1.

Путь от Лобни до первой пересадочной станции Окружная займёт около 25 минут, до Савёловского вокзала - около 35 минут, до Белорусского вокзала - порядка 40 минут.

"Благодаря запуску МЦД система общественного транспорта стала ещё удобнее, современнее и комфортнее для пассажира. Появились диаметры с тактовым движением поездов, отсутствием дневного технологического окна, обновленными составами, выгодными тарифами и единой системой оплаты картой "Тройка". МЦД стали востребованным видом городского транспорта и аналогом подземки. Пассажирам стали доступны альтернативные маршруты, которые помогают экономить время и совершать меньше пересадок"", - заключили в пресс-службе.

Напомним, президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября 2019 года на Белорусском вокзале.

График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00 MSK. Тарифызависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".

"AK&M" от 22.01.2020
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