Ингосстрах выплатил 48 млн руб. за автомобильную акустику, повреждённую при пожаре. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Ингосстрах выплатил 48 млн руб. за товарный запас автомобильной акустики, повреждённый при пожаре. Установленная причина страхового события – нарушение правил проведения сварочных работ, проводимых сотрудником предприятия в нерабочее время.



Товарный запас клиента был застрахован в Ингосстрах в соответствии с правилами страхования имущества коммерческих предприятий. Программа страхования предусматривала защиту от пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, аварии, падения инородных предметов. Лимит ответственности по договору страхования составляет 69 млн руб.



Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования имущества с 2015 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.















"AK&M" от 22.01.2020