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22/01/2020
16:08

Задолженность по зарплате на 1 января снизилась на 27.3% до 2114.2 млн руб.

Суммарная задолженность по заработной плате на 1 января 2020 года снизилась на 27.3% (793.6 млн руб.) до 2114.2 млн руб. по сравнению с 1 декабря 2019 года. Об этом сообщил Росстат по сведениям, представленным организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 января 2020 года, на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 992.7 млн руб. (47%), в 2018 году - 495.1 млн руб. (23.4%), в 2017 году и ранее - 626.4 млн руб. (29.6%).

Задолженность по заработной плате на 1 января имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 46%; строительство - 17%; добыча полезных ископаемых - 14%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 8%; транспорт - 7%.

"AK&M" от 22.01.2020
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