Инфляция за неделю, с 14 по 20 января, была нулевой, с начала января - 0.4%. Об этом сообщил Росстат.



За период с 14 по 20 января снизились цены: на яйца куриные - на 1.6%; пшено - на 0.9%; сахар-песок - на 0.6%; мясо кур - на 0.5%, свинину - на 0.3%, маргарин - на 0.2%, колбасу варёную и рис шлифованный - на 0.1%.



Одновременно выросли цены на сметану, крупу гречневую и водку - на 0.3%, колбасу полукопченую, молоко пастеризованное и сыры сычужные твёрдые и мягкие - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.7%, в том числе на помидоры - 1.5%, яблоки - 0.8%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо выросли на 0.1%.



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