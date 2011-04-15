На юго-востоке Москвы изменится схема движения, сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Так, 10 февраля 2020 года улица Льва Яшина станет односторонней. Проехать по ней можно будет в направлении от улицы Ухтомского Ополчения к проспекту Защитников Москвы.



Ширина улицы Льва Яшина составляет 8.5 м. Из-за припаркованных по обеим сторонам автомобилей возникают трудности встречного разъезда.



Изменение схемы движения позволит сделать проезд по улице Льва Яшина более безопасным, сохранив максимально возможное количество парковочных мест (194 парковочных места, 21 из которых предназначено для маломобильных граждан).



Негативный эффект для автомобилистов будет минимальным, так как перепробеги составят порядка 50 м.



"AK&M" от 22.01.2020