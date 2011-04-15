M&A рынок российских активов по итогам 2019 года вырос. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного рейтинга "M&A ТОП-30 2019" информационного агентства AK&M.



Суммарная стоимость только крупнейших сделок M&A, заключенных в 2019 году, составила $42.3 млрд. По предварительным данным AK&M, общий объём сделок слияний и поглощений на российском рынке за 2019 год составит около $58 млрд. При этом 2018 год закрылся на цифре $42 млрд. Таким образом, M&A рынок российских активов за год увеличился на 38%.



Более подробное исследование с итогами 2019 года AK&M опубликует в начале февраля 2020 года.



Вместе с тем, по данным исследования Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), на которое ссылаются средства массовой информации, 2019 год стал худшим для российского рынка слияний и поглощений за последние 17 лет. Общая сумма сделок с российским участием в прошлом году составила $19.3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году. Этот показатель падает третий год подряд.



Ранее консалтинговая компания Bain выпустила доклад, посвящённый ситуации на мировом рынке слияний и поглощений в прошлом году. Эксперты пришли к выводу, что на фоне целого ряда негативных факторов - замедления мировой экономики, торговых войн и неопределённости вокруг "Брексита" - компании воспользовались низкими учётными ставками и продолжили активно совершать сделки. Благодаря этому глобальный рынок M&A вопреки ожиданиям многих экспертов не сократился, а сохранил динамику 2018 года.



Специальный выпуск Бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" с данными ежегодного рейтинга "M&A ТОП-30 2019" AK&M можно получить, отправив запрос в агентство по адресу ma@akm.ru.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.01.2020