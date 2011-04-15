В Новой Москве построили четыре путепровода через железнодорожные пути. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Как отметил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, 26 дорожно-транспортных объектов построено и реконструировано в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) с 2012 года.



"Среди них - четыре путепровода через железнодорожные пути. Общая длина новых дорог в Новой Москве составила 204.6 км", - сказал В.Жидкин.



Напомним, путепроводы построили через Киевское направление МЖД у станции Переделкино, в поселениях Кокошкино и Крекшино - 6.5 км; путепровод через Курское направление МЖД у станции Щербинка - 2.8 км.



По словам В.Жидкина, мэр Сергей Собянин постоянно контролирует создание в ТиНАО современной улично-дорожной сети. По его поручению в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) на эти цели, включая строительство метро, выделено порядка 170 млрд руб.



"Сейчас в Новой Москве идёт реконструкция и строительство 13 дорожно-транспортных объектов длиной 108.4 км", - заключил В.Жидкин.



"AK&M" от 22.01.2020