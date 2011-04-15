В Италии и Франции изменится расписание авиарейсов. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Так, в Италии 7 февраля ожидается забастовка работников Air Italy и Alitalia.



Во Франции 23-25 января по всей стране запланированы забастовки авиадиспетчеров.



"AK&M" от 22.01.2020