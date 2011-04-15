На МЦД обновят несколько станций и остановочных пунктов в этом году, сообщил Стройкомплекс.



Новая станция Остафьево появится в ближайшее время на втором маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Нахабино-Подольск", сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".



Она улучшит транспортную доступность Троицкого и Новомосковского округов. Также в этом году в Москве построят остановочные пункты Славянский Бульвар на МЦД-1 "Одинцово-Лобня", который будет интегрирован со станцией метро, и Курьяново на МЦД-2.



В 2020 году возведут станции, которые создадут пересадки между разными диаметрами. Например, Дмитровская МЦД-1 даст пересадку на МЦД-2, станция Петровско-Разумовская МЦД-1 - на МЦД-3 "Зеленоград-Раменское".



На станции МЦД-2 Марьина Роща можно будет пересесть на поезда МЦД-4 "Железнодорожный-Апрелевка". Также все эти станции интегрируют с метро.



Кроме того, строят остановочный пункт Печатники, где будет пересадка на одноименную станцию метро. Продолжатся возведение станции Щукинская, которую также ждёт интеграция со столичной подземкой.



Проект МЦД-1 и МЦД-2 предполагает строительство дополнительных путей на участках Белорусский вокзал-Савеловский вокзал-станция Лобня и станция Нахабино-Рижский вокзал-Курский вокзал-станция Люблино. Их количество на этих отрезках увеличится с двух до четырёх.



В 2020 году приступят к развитию участка Москва-Каланчевская - Курский вокзал, где для увеличения пропускной способности нужно построить еще два пути. На период этих работ некоторые поезда дальнего следования построят маршрут через Московское центральное кольцо.



Кроме того, на МЦД-1 завершат модернизацию пассажирской инфраструктуры на станциях Новодачная и Долгопрудная. Здесь строятся платформы и конкорсы - распределительные залы для пассажиров с надземными переходами с лифтами и эскалаторами.



На станции Сетунь также построят конкорс, а на Баковке - дополнительный подземный пассажирский вестибюль.



На МЦД-2 для пассажиров заработает обновленная станция Опалиха, состоящая из одной платформы и конкорса, завершится модернизация инфраструктуры на станциях Нахабино и Подольск. Реконструкция ведётся на станциях Лобня и Тимирязевская МЦД-1.



Напомним, президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября 2019 года на Белорусском вокзале.



График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".



"AK&M" от 22.01.2020