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23/01/2020
11:02

Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 января 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 23 января 2020 года.

МАЙОР ОТБИВАЛСЯ ПО СТОЙКЕ "СМИРНО"
ЗАЩИТУ ОТ НАСЕКОМЫХ ПРИЗНАЛИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ

В арсенале космических войск РФ под Тамбовом, как стало известно "Ъ", произошел необычный случай: начальнику отдела материального обеспечения был объявлен выговор за размахивание руками во время подъема флага на утреннем построении. Майор объяснил свое поведение боязнью пчел, одна из которых летала возле его лица и могла укусить. Командование офицеру не поверило, однако он сумел отменить выговор через военный суд, доказав наличие аллергии на пчелиный яд и то, что, отгоняя насекомое, он защищал свои жизнь и здоровье.


ПАРТНЕР "РОСКОСМОСА" ОТСТЕГНУЛ "ЗОЛОТОЙ ПАРАШЮТ"
ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЮ "СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ" ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАЗНАЧИЛИ ШТРАФ


Как стало известно "Ъ", освобожден от уголовной ответственности бывший гендиректор АО "Корпорация "Стратегические пункты управления"" ("дочка" "Роскосмоса") Владимир Полянский. Он обвинялся в незаконной выплате себе "золотого парашюта" в размере 4,8 млн руб. После того как по данному факту было возбуждено уголовное дело, господин Полянский возместил нанесенный ущерб, а суд ограничился в отношении него наказанием в виде штрафа в 100 тыс. руб.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 23.01.2020
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