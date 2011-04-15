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23/01/2020
09:23

Повтор! Инфляция за неделю, с 14 по 20 января, была нулевой

Инфляция за неделю, с 14 по 20 января, была нулевой, с начала января - 0.4%. Об этом сообщил Росстат.

За период с 14 по 20 января снизились цены: на яйца куриные - на 1.6%; пшено - на 0.9%; сахар-песок - на 0.6%; мясо кур - на 0.5%, свинину - на 0.3%, маргарин - на 0.2%, колбасу варёную и рис шлифованный - на 0.1%.

Одновременно выросли цены на сметану, крупу гречневую и водку - на 0.3%, колбасу полукопченую, молоко пастеризованное и сыры сычужные твёрдые и мягкие - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.7%, в том числе на помидоры - 1.5%, яблоки - 0.8%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо выросли на 0.1%.

"AK&M" от 22.01.2020
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