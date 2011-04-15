Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/01/2020
09:54

Повтор! Доступ к порталу госуслуг перестанет тарифицироваться с 1 марта

В России с 1 марта 2020 года перестанет тарифицироваться интернет-трафик с портала госуслуг, а также сайтов федеральных и региональных органов власти. Такое решение принято во вторник на совещании, которое провёл и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков с крупнейшими операторами связи, говорится в сообщении министерства.

В "белый список" сайтов, трафик с которых не будет тарифицироваться и на которые можно будет зайти даже при нулевом балансе, вошли портал госуслуг, сайты президента России, Правительства России, обеих палат Федерального собрания, всех федеральных органов исполнительной власти и 85 региональных правительств. Доступ к сайтам региональных министерств и департаментов через сайт регионального правительства также будет бесплатным.

Принятое решение - первый шаг в реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Бесплатный доступ к другим российским интернет-сервисам обсуждается.

"Повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня и интернет. Причём Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы, - заявил глава государства. - В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придётся платить за саму услугу связи, за интернет-трафик".

В.Путин добавил, что "высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан, создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов".

"AK&M" от 22.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100