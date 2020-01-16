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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 23 января, в размере 68.5186 руб. против 68.6222 руб. на 22 января.
Курс евро за последние 5 дней:
22.01.20 - 68.6222 руб.
21.01.20 - 68.2082 руб.
18.01.20 - 68.5358 руб.
17.01.20 - 68.6560 руб.
16.01.20 - 68.3747 руб.
"AK&M" от 22.01.2020