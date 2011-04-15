АСВ в 2019 году направило на расчеты со 185 тыс. кредиторов 255 ликвидируемых банков 100.3 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов в 2019 году направило на расчеты со 185 тыс. кредиторов 255 ликвидируемых банков 100.3 млрд руб. (в 2018 году на расчеты с кредиторами было направлено 85.3 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении АСВ.



При этом за IV квартал 2019 года денежные средства на 32 млрд руб. получили более 104 тыс. кредиторов 201 ликвидируемого банка.



По состоянию на 31 декабря 2019 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 332 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, за весь период деятельности агентства достиг рекордного показателя - 45.3% (на 31 декабря 2018 года - 41.5%).



При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67.1%, второй очереди - 36.4%, третьей очереди - 26.7%, что также является рекордными показателями для агентства (на 31 декабря 2018 года эти показатели составляли 64.6%, 36.3% и 22.4% соответственно).





"AK&M" от 23.01.2020