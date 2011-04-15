Риски усиления коррекции в акциях и рубле нарастают

Вчера российский рынок акций снизился более чем на процент. Снижение шло по всему спектру ликвидных акций, в результате чего Индекс Мосбиржи закрылся чуть выше поддержки 3170 пунктов. Но сегодня она будет пробита вниз уже с открытия торгов. Об этом говорится в комментарии аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.



Объективных поводов для распродаж нет, просто началась фиксация прибыли в отсутствие драйверов для роста и в условиях необходимости снятия технической перекупленности.



Внешний фон с утра негативный. После закрытия резко развернулись вниз американские индексы, а фьючерсы на них сегодня с утра теряют около четверти процента. На полтора процента дешевеет нефть и никель. Так что ждем открытия российского рынка акций снижением примерна на 0.4-0.5%.



Однако при попытке заработать на понижении стоит помнить, что восходящий тренд российского рынка акций не сломлен и на рынке достаточно свободных денег. Многие инвесторы лишь ждут снижения, чтобы закупиться акциями. Поэтому при развороте Америки вверх покупки быстро возобновятся и на отечественном рынке.



Пока же ближайшей целью снижения индекса Мосбиржи является район 3130 пунктов.



Американский институт нефти сообщил вчера о росте недельных запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей, в то время как рынок прогнозирует снижение на 1 млн.



Пока нефть вышла из комфортного для последних дней района $64-65.5 за баррель и сегодня с утра ушла в район $62. Ближайшей поддержкой является отметка $60, в случае приближения к которой нефтяные контракты стоит спекулятивно покупать. Пока поводов для серьезного снижения "черного золота" не видно.



Ухудшение общих настроений затронет и рубль, который в паре с долларом сегодня вновь попробует закрепиться выше отметки 62. Внутренних причин для резкого снижения российской валюты нет, наоборот, в ближайшие дни рублевые "быки" получат порцию корма в виде налогового периода.



Однако если негатив будет нарастать, то уход пары доллар-рубль в район 62.5 исключить нельзя. Факторов для более сильного обесценивания рубля аналитик пока не видит.



"AK&M" от 23.01.2020