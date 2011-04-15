Рынок нефти: котировки теряют позиции на фоне опасений из-за спроса

Фьючерсы на Brent в среду демонстрировали слабость с самого утра и непосредственно перед открытием торгов в США ускорили снижение. Накануне участники рынка негативно восприняли прогнозы по рыночному балансу, озвученные исполнительным директором МЭА в Давосе. Агентство ожидает в 2020 году избытка около 1 млн б/с и не видит причин для роста цен на нефть в текущих условиях. Об этом говорится в комментарии эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Другим негативным фактором в СМИ называют участившиеся случаи заражения новым коронавирусом, обнаруженным в Китае. Возможность новой пандемии напомнила рынку о подобном случае в 2002-2003 годах, когда распространение болезни ТОРС (SARS) привело к замедлению экономического роста в Китае. Угроза замедления экономики в стране, являющейся одним из крупнейших импортеров сырой нефти, создает риски для рынков на стороне спроса.



Вторая волна снижения цен на нефть наблюдалась сегодня ночью после того, как свои данные по запасам нефти представил Американский институт нефти (API). За неделю запасы нефти в США выросли на 1.6 млн баррелей (до 433 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали падения на 1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 429 тыс. баррелей.



Запасы бензина выросли на 4.5 млн баррелей (прогноз +3.1 млн), запасы дистиллятов выросли на 3.5 млн баррелей (прогноз +1). Импорт нефти за неделю упал на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с).



Фьючерсы на Brent после публикации статистики от API сегодня с утра демонстрируют снижение на 1.1%. Если данные по EIA подтвердят рост запасов жидкого топлива в США, то негативная динамика может сохраниться. Сильная поддержка расположена в районе $60-60.5 за баррель.







"AK&M" от 23.01.2020