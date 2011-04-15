Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 января

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Банк России установил на 24 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.5731
1 Азербайджанский манат 36.5172
100 Армянских драмов 12.9538
1 Белорусский рубль 29.3206
1 Болгарский лев 35.1119
1 Бразильский реал 14.8107
100 Венгерских форинтов 20.3778
1000 Вон Республики Корея 53.0511
10 Гонконгских долларов 79.7029
10 Датских крон 91.9053
1 Доллар США 61.9515
1 Евро 68.6856
100 Индийских рупий 86.9312
100 Казахстанских тенге 16.3904
1 Канадский доллар 47.0756
100 Киргизских сомов 88.6831
10 Китайских юаней 89.3909
10 Молдавских леев 34.9168
1 Новый туркменский манат 17.7258
10 Норвежских крон 68.8564
1 Польский злотый 16.1736
1 Румынский лей 14.3682
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.4355
1 Сингапурский доллар 45.9172
10 Таджикских сомони 63.9334
1 Турецкая лира 10.4671
10000 Узбекских сумов 64.7419
10 Украинских гривен 25.2477
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.3919
10 Чешских крон 27.3095
10 Шведских крон 65.1435
1 Швейцарский франк 63.9797
10 Южноафриканских рэндов 43.3167
100 Японских иен 56.5457
"AK&M" от 23.01.2020