Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 января

Банк России установил на 24 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.5731

1 Азербайджанский манат 36.5172

100 Армянских драмов 12.9538

1 Белорусский рубль 29.3206

1 Болгарский лев 35.1119

1 Бразильский реал 14.8107

100 Венгерских форинтов 20.3778

1000 Вон Республики Корея 53.0511

10 Гонконгских долларов 79.7029

10 Датских крон 91.9053

1 Доллар США 61.9515

1 Евро 68.6856

100 Индийских рупий 86.9312

100 Казахстанских тенге 16.3904

1 Канадский доллар 47.0756

100 Киргизских сомов 88.6831

10 Китайских юаней 89.3909

10 Молдавских леев 34.9168

1 Новый туркменский манат 17.7258

10 Норвежских крон 68.8564

1 Польский злотый 16.1736

1 Румынский лей 14.3682

1 СДР (специальные

права заимствования) 85.4355

1 Сингапурский доллар 45.9172

10 Таджикских сомони 63.9334

1 Турецкая лира 10.4671

10000 Узбекских сумов 64.7419

10 Украинских гривен 25.2477

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.3919

10 Чешских крон 27.3095

10 Шведских крон 65.1435

1 Швейцарский франк 63.9797

10 Южноафриканских рэндов 43.3167

100 Японских иен 56.5457

"AK&M" от 23.01.2020