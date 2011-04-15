Банк России на 24 января повысил курс евро к рублю почти на 17 копеек до 68.6856 руб., курс доллара США - почти на 12 копеек до 61.9515 руб.

Банк России на 24 января повысил официальный курс евро к рублю почти на 17 копеек до 68.6856 руб. с 68.5186 руб., курс доллара США - почти на 12 копеек до 61.9515 руб. с 61.8343 руб. 23 января.



Стоимость бивалютной корзины на 24 января увеличилась почти на 14 копеек (+0.22%) до 64.9818 руб. с 64.8423 руб. 23 января.



"AK&M" от 23.01.2020