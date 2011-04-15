М.Мишустин назначил М.Топилина председателем правления ПФР

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
М.Топилин являлся министром труда и социальной защиты РФ. Президент РФ Владимир Путин назначил на эту должность Антона Котякова, который ранее был заместителем министра финансов РФ.
"AK&M" от 23.01.2020