М.Мишустин назначил А.Сазанова статс-секретарём - замминистра финансов

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Сазанова статс-секретарём - заместителем министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров.
А.Сазанов работал в Минэнерго, администрации президента РФ, Минфине.
"AK&M" от 23.01.2020