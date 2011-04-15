Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/01/2020
15:00

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде января уменьшилась до 5.89% годовых

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде января уменьшилась до 5.89% годовых с 5.93% в первой декаде. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

В третьей декаде декабря ставка составила 6.01%, во второй - 6.05%, в первой - 6.13% годовых.

Напомним, Банк России в середине декабря 2019 года снизил ключевую ставку на 0.25 п. п. до 6.25% годовых. В конце октября 2019 года ЦБ уменьшил ключевую ставку на 0.5 п. п. до 6.5%. В 2019 году ЦБ также снижал ключевую ставку в июне, июле и сентябре.


"AK&M" от 23.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100