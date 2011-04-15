Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде января уменьшилась до 5.89% годовых с 5.93% в первой декаде. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



В третьей декаде декабря ставка составила 6.01%, во второй - 6.05%, в первой - 6.13% годовых.



Напомним, Банк России в середине декабря 2019 года снизил ключевую ставку на 0.25 п. п. до 6.25% годовых. В конце октября 2019 года ЦБ уменьшил ключевую ставку на 0.5 п. п. до 6.5%. В 2019 году ЦБ также снижал ключевую ставку в июне, июле и сентябре.





"AK&M" от 23.01.2020