В Москве будет построено 15 новых торговых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике.



По итогам аукционов, состоявшихся в 2016-2019 годах, было реализовано 15 земельных участков под строительство объектов торгового назначения общей площадью 5.8 га и совокупной арендной платой 470 млн руб., сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.



Вице-мэр уточнил, что участки расположены практически во всех районах столицы: Северное Бутово, Косино-Ухтомский район, Митино, Дорогомилово, Ростокино, Солнцево, Хорошевский, Черемушки, Некрасовка, Западное Дегунино, поселения Щаповское, Десеновское и Марушкинское.



Самый крупный участок был арендован по адресу: Боровское шоссе, владение 12. Корпус 2, площадь участка составляет 2.8 га. На нём в настоящее время построен торговый центр общей площадью 9432.7 кв. м.



"За прошлый год на городских торгах было реализовано 6 земельных участков, предназначенных для строительства объектов торгового назначения общей площадью 1.4 га. Суммарный размер годовой аренды составил 97 млн руб. В I квартале 2020 года на торги планируется выставить 5 участков торгового назначения, объекты расположены в Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном и Троицком административных округах" - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.



До 27 января принимаются заявки на участие в аукционах за участки, расположенные по адресам: поселение Десеновское, дер. Десна, улица Маршала Федоренко, владение 1 и Привольная улица владение 9 (посёлок Марушкинское) В первом случае будущий владелец сможет построить объект площадью 100.8 кв. м, во втором - 5.4 тыс. кв. м, в третьем - 8.9 тыс. кв м.



До 3 февраля продлится заявочная кампания на земельные участки, расположенные в деревне Батыбино, участок 1 и Сальково, владение 109. Здесь будущим владельцам предлагается возвести объекты площадью 5.2 тыс. кв. м и 539 кв. м соответственно.



Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.



"Площадь выставленных на торги участков варьируется от 539 кв. м до 13.9 тыс. кв. м. В целом средняя конкуренция на "земельных" аукционах составляет 3-4 участника на лот", - конкретизировался руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.



Стартовая цена арендной платы за выставленные на торги земельные участки варьируется от 114.3 тыс. руб. до 8.2 млн руб.



Победители аукционов смогут открыть объекты общественного питания, центры бытового обслуживания - ателье, парикмахерские, химчистки.



"AK&M" от 23.01.2020