Госдума приняла в первом чтении предложенный президентом РФ проект изменений в Конституцию

Госдума приняла в первом чтении проект изменений в Конституцию, предложенный президентом РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Официальный представитель главы государства по законопроекту, председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что проект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ и не затрагивает её фундаментальных положений.



"Поправки направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, закрепление социальных гарантий для граждан, развитие политической системы, в том числе путем усиления роли парламента, формирование структуры органов государственной власти, установление системы публичной власти, на повышение требований к лицам, занимающим государственные должности, и совершенствование законотворческого процесса", — сказал парламентарий.



Он подчеркнул, что многие из предложенных главой государства изменений уже действуют на уровне законов, но теперь предлагается закрепить их на конституционном уровне.



"Это позволит придать им высокую степень защиты, например от меняющихся настроений, эмоций, каких-то политических историй", — заявил П.Крашенинников. Он напомнил, что, в частности, законопроектом закрепляется необходимость индексации пенсий и социальных выплат, а также устанавливается, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного уровня.



Среди других изменений, предложенных В.Путиным, — закрепление в Конституции новых требований к претендующим на должность президента РФ, новые требования к чиновникам, депутатам и судьям, усиление роли Госдумы и Совета Федерации, а также закрепление роли Госсовета.



"AK&M" от 23.01.2020