Минфин РФ примет участие в конференции "Ипотечное кредитование в России"

Представители Министерства финансов РФ А.Яковлев - заместитель директора Департамента финансовой политики, О.Кабалоев - начальник отдела регулирования банковской деятельности Департамента финансовой политики 31 января 2020 года примут участие в ежегодной XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" на тему "Ипотека 2020: эскроу и цифровая экосреда".



В рамках пленарной дискуссии "Ипотечное кредитование в эпоху эскроу" заместитель директора Департамента финансовой политики А.Яковлев прокомментирует правила распространения льготных ипотечных ставок в России, поможет ли понижение ипотечных ставок кардинальным образом повлиять на увеличение объёмов строительства жилой недвижимости и другие.



Конференция организована Информационным агентством AK&M.

Регистрация открыта на официальном сайте проекта: www.akm.ru/ipoteka2020/.



Участие в мероприятии платное.

Место проведения: Отель Марриотт Новый Арбат, Москва, Новый Арбат, д. 32.



Партнёр конференции - ООО "ЦИФРОВЫЕ ПРОДАЖИ", бизнес-партнёр конференции - Банк "Санкт-Петербург".





"AK&M" от 23.01.2020