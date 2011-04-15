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23/01/2020
15:12

Минфин РФ примет участие в конференции "Ипотечное кредитование в России"

Представители Министерства финансов РФ А.Яковлев - заместитель директора Департамента финансовой политики, О.Кабалоев - начальник отдела регулирования банковской деятельности Департамента финансовой политики 31 января 2020 года примут участие в ежегодной XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" на тему "Ипотека 2020: эскроу и цифровая экосреда".

В рамках пленарной дискуссии "Ипотечное кредитование в эпоху эскроу" заместитель директора Департамента финансовой политики А.Яковлев прокомментирует правила распространения льготных ипотечных ставок в России, поможет ли понижение ипотечных ставок кардинальным образом повлиять на увеличение объёмов строительства жилой недвижимости и другие.

Конференция организована Информационным агентством AK&M.
Регистрация открыта на официальном сайте проекта: www.akm.ru/ipoteka2020/.

Участие в мероприятии платное.
Место проведения: Отель Марриотт Новый Арбат, Москва, Новый Арбат, д. 32.

Партнёр конференции - ООО "ЦИФРОВЫЕ ПРОДАЖИ", бизнес-партнёр конференции - Банк "Санкт-Петербург".


"AK&M" от 23.01.2020
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