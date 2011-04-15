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23/01/2020
16:38

Банк России утвердил новый порядок передачи имущества в оплату паев ПИФов

В оплату паев биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) можно будет передавать любое имущество, предусмотренное их инвестиционной декларацией, если это разрешено правилами доверительного управления (ПДУ) ПИФом. Соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом и вступает в силу с 3 февраля 2020 года, говорится в сообщении ЦБ.

Изменения будут способствовать расширению инвестиционных возможностей управляющих компаний ПИФов и их клиентов, полагает регулятор.

Ранее действовавший приказ ФСФР России допускал передачу в оплату паев ПИФов только определённых видов имущества – художественных ценностей, долей в ООО, недвижимости, ценных бумаг, а также денежных требований по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров.

В соответствии с новым порядком процедура передачи конкретного вида имущества должна указываться в ПДУ ПИФом. При этом управляющая компания должна обеспечить переход имущества в собственность ПИФа (владельцев инвестиционных паев) к моменту его включения в состав фонда.

"AK&M" от 23.01.2020
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