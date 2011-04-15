ЦБ предлагает обсудить изменение подходов к определению и регулированию системно значимых банков

Банк России предлагает обсудить изменение подходов к определению и регулированию системно значимых банков, говорится в сообщении регулятора.



ЦБ представил для публичного обсуждения консультативный доклад "Об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию".



Одним из важных направлений совершенствования регулирования СЗКО в России, по мнению ЦБ, в настоящее время является установление дифференцированных требований по надбавке за системную значимость в зависимости от размера банка и его влияния на финансовую систему. Для обсуждения предлагается вариант с выделением пяти групп СЗКО с уровнями надбавок от 1 до 3.5% (последняя группа с коэффициентом 3.5% предполагается "пустой" и призвана ограничить СЗКО от чрезмерного увеличения масштабов своей деятельности и роста системных рисков).



Другое планируемое изменение – установление в соответствии с требованиями стандарта Базельского комитета по банковскому надзору "Supervisory framework for measuring and controlling large exposures" (апрель 2014 года) нового норматива концентрации кредитного риска (отношение величины совокупных кредитных требований к контрагенту / группе связанных контрагентов, не взвешенных по уровню риска, к величине основного капитала) не выше 25% основного капитала СЗКО на консолидированной основе.



Помимо снижения системных рисков, эти регулятивные изменения также будут способствовать выравниванию конкурентного поля в банковском секторе.



Кроме того, Банк России рассматривает вопрос о предъявлении СЗКО требования об обязательном применении ими для оценки кредитного риска подходов, основанных на внутренних рейтингах (ПВР), в целях расчета нормативов достаточности капитала. На реализацию указанного требования предполагается предоставить банкам 5 лет.



Что касается принципов определения СЗКО, закрепленных в российском регулировании, то они в целом соответствуют международным подходам, однако требуют некоторой корректировки с учетом изменения внешних условий функционирования банковского сектора Российской Федерации и, как следствие, снижения объема международных операций. Планируемые изменения этих подходов также представлены в консультативном докладе.



"AK&M" от 23.01.2020